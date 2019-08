Depois de se reunir com os integrantes do grupo Rumo para a gravação de um disco de inéditas, a cantora Ná Ozzetti mergulha de novo na nostalgia. Dessa vez, para celebrar os 40 anos de trajetória artística com um espetáculo que enaltece a bela carreira. Em Belo Horizonte, a cantora se apresenta hoje no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube.



Na apresentação, a artista reúne canções emblemáticas de sua carreira e coloca em cena a dramaticidade das músicas. “Desde a época do Rumo eu queria trabalhar essa parte das canções, porque algumas delas são como crônicas e sempre contam uma história”, diz a cantora, acrescentando que a intenção é montar uma apresentação lúdica.



Tendo Belo Horizonte como primeiro palco fora de São Paulo para a comemoração, Ná Ozzetti destaca a relação com a cidade. “No Brasil, é onde tenho mais relação com os músicos. Tenho muita admiração pela música mineira”, sublinha.



Carreira

Para a cantora, as quatro décadas comemoradas são um privilégio e alegria. “É uma carreira que foi muito pautada pela liberdade. Quando olho para trás, vejo que sempre pude fazer os meus projetos e que de certa forma pude realizá-los das forma que acreditei”, avalia.



A cantora também celebra no palco os 10 anos de parceria com a banda formada por Dante Ozzetti, Mário Manga, Fernando Sagawa, Sérgio Reze e Zé Alexandre Carvalho. “Nos juntamos em 2008 para criar o show ‘Balangandã’, que faz uma homenagem à Carmem Miranda. De lá para cá já fizemos outros quatro projetos”, conta.



Serviço:

Ná Ozzetti – 40 anos de carreira”, hoje, às 21h, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2244 – Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$25 (meia)