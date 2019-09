Não conseguiu ir ao Rio de Janeiro para curtir o Rock in Rio 2019, mas não quer deixar de assistir aos shows? Saiba que será possível conferir as apresentações, que têm início nesta sexta-feira (27), das mais diferentes formas: internet, TV aberta, TV paga e redes sociais.

Confira quais são as possibilidades e programe-se:

PELA INTERNET

O G1 vai transmitir ao vivo todos os shows do Palco Mundo, principal palco do festival. São 28 apresentações, a partir das 18h de cada um dos sete dias de evento: de 27 a 29 de setembro; e de 3 a 6 de outubro. O programa ao vivo terá apresentação de Fernanda Rouvenat e comentários de Mauro Ferreira. Neste ano, os headliners de cada noite do Palco Mundo serão Drake (27), Foo Fighters (28), Bon Jovi (29), Red Hot Chili Peppers (3), Scorpions (4), P!nk (5) e Muse (6).

PELA TV ABERTA

Na Globo, as transmissões acontecem apenas durante as madrugadas: após o "Conversa com Bial", na quinta e sextas; depois do “Altas Horas”, aos sábados; e após o “Domingo Maior”, aos domingos.

TV PAGA

O Multishow e o Canal BIS farão uma completa cobertura do Rock in Rio 2019 com materiais exibidos na TV, no YouTube e em todas as redes sociais. Os canais transmitem os shows ao vivo na TV e no Play, e contam com lives diárias no YouTube, no Facebook e no Twitter.

Na TV, o Multishow vai transmitir em tempo real todos os shows dos Palcos Mundo e Sunset. Já o Canal Bis vai acompanhar as atrações do New Dance Order, nova área dedicada a grandes nomes da música eletrônica, e mostrar a experiência de diversos espaços da Cidade do Rock, como a Arena Games, Espaço Favela, Rota 85 e Rock Street Asia.

Veja a programação desses canais nos dias de shows:

TV e Multishow Play: a partir das 15h

YouTube Música Multishow: lives a partir das 19h30

Youtube Humor Multishow: lives a partir das 21h30

TV e BIS Play: a partir das 19h

Confira a programação do palco Mundo:

DIA 27

0h10 - Drake

22h20 - Ellie Goulding

20h10 - Bebe Rexha

18h05 - Alok

DIA 28

0h10 - Foo Fighters

22h20 - Weezer

20h10 - Tenacious D

18h - CPM 22 + Raimundos

DIA 29

0h25 - Bon Jovi

22h20 - Dave Matthews Band

20h10 - Goo Goo Dolls

18h - Ivete Sangalo

DIA 3

0h10 - Red Hot Chili Peppers

22h20 - Panic! at the Disco

20h10 - Nile Rodgers & Chic

18h - Capital Inicial

DIA 4

0h05 - Scorpions

21h30 - Iron Maiden

19h30 - Helloween

17h30 - Sepultura

DIA 5

0h10 - P!nk

22h20 - Black Eyed Peas

20h10 - H.E.R.

18h - Anitta

DIA 6

0h40 - Muse

22h20 - Imagine Dragons

20h10 - Nickelback

18h - Os Paralamas do Sucesso