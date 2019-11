No dia 21 de outubro, o cantor MC Gui publicou um vídeo no Instagram em que ria de uma garotinha. Ele foi acusado de humilhar a criança enquanto dava risada e focava a câmera no rosto da menina, que ficou visivelmente constrangida. "Eu fui um imbecil naquele momento", declarou o funkeiro durante entrevista ao colunista Leo Dias nesta segunda-feira (11).

MC Gui contou sobre o caso em entrevista ao colunista Leo Dias

Depois de ter a agenda de shows comprometida por causa da polêmica, MC Gui repensou sobre a conduta que teve. "Não quero que um deslize que tive na vida acabe com toda minha vida, com todo o respeito que eu tenho", afirmou.



Alguns internautas chegaram a dizer que o artista cometeu bullying. "A internet tá muito chata. Não posso postar nada. Estou na Disney, estou de férias, não preciso ficar me explicando por algo que eu não fiz, mas, infelizmente, essa é a internet que a gente tá usando hoje e é assim que funciona", reclamou na ocasião.



Durante a entrevista, em momento algum o cantor disse que pensou que a garotinha estava fantasiada ou que parecia um personagem da Disney, como alegou anteriormente. E elencou os erros que cometeu: "O primeiro foi quando eu comecei a gravar essas pessoas que eu não conhecia. E o segundo foi o momento que eu dei risada no vídeo. Eu e meus amigos acabamos dando risada de algo que não devíamos ter dado".



MC Gui diz que buscou a terapia após o episódio e que está em busca de mudança. Em uma postagem no Instagram, o funkeiro desabafou: "Não foi nada fácil olhar pra trás e relembrar o maior erro da minha vida. Mas era preciso. Fui julgado por um país inteiro e aprendi a lição. Estou buscando ajuda para mudar e quis deixar isso claro na conversa. Eu aprendi a me colocar no lugar do outro e passei a ver a vida de outra forma", escreveu.

