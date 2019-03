A atriz Bruna Marquezine usou seu Twitter para explicar os motivos de ter deixado de seguir Marina Ruy Barbosa nas redes sociais e explicou que as duas não são amigas.



"Entendo que algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow [termo inglês para "deixar de seguir"], inclusive a própria Marina, por isso me desculpei com ela caso ela tenha entendido como um ataque ou julgamento", explicou Bruna.



A atriz ainda afirmou que é "chato" dar explicações a pessoas que não conhece e "só querem apontar os dedos", mas prosseguiu: "Eu e Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e tudo bem. Vocês não sabem de muita coisa".



Bruna também afirmou que não vê tanto peso em deixar de seguir a colega em uma rede social: "Já disse que não considero follow [como] amizade, assim como não considero like [como] afeto, assim como não considero unfollow [como] 'eu te odeio' ou falta de sororidade ou julgamento ou 'boicote', como vocês interpretam."



A atriz ainda ressaltou que não vê tanta importância em sua atitude: "Foi genuíno, baseado nas minhas percepções, nas minhas próprias experiências, no que eu sinto. Não foi pautado em fofocas. Aconteceria mais cedo ou mais tarde. Unfollow não é ofensa!"



Por fim, Bruna Marquezine ainda respondeu a um fã que questionou: "Não foi você que prejudicou o relacionamento da Isabelle Drummond?".



"Não. Não fui eu. Inclusive isso foi negado pelo próprio Tiago [Iorc] na época. Tenho até provas, mas porque eu deveria provar alguma coisa a você, meu caro fake?", rebateu a atriz.



