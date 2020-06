Nesta segunda-feira (15), o Núcleo de Fotografia Arte e Cultura (Belo Horizonte) promoverá uma oficina de crítica de teatro online, intitulado “Crítica de Artista, Crítica de Arquivo”. Quem vai ministrar o curso é a jornalista, diretora, crítica teatral e pesquisadora Daniele Avila Small (RJ).

Conhecida e reconhecida por ter sido curadora em vários festivais de teatro e por ser editora e criadora da revista “Questão de Crítica”, nascida em 2008, Daniele buscará com a oficina estimular a produção de textos reflexivos sobre as artes cênicas, a partir de registros de espetáculos filmados.

“Para escrever textos críticos de teatro, não precisa ser jornalista ou acadêmico de teatro; não precisa ser uma pessoa da universidade, da teoria; a abordagem não precisa ser da crítica jornalística. A ideia é que a partir da prática artística, os artistas possam escrever com uma pegada crítica sobre o teatro da sua época”, diz.

“Não é errado escrever sobre teatro filmado como se só o teatro ao vivo pudesse ser objeto de estudo. O registro em vídeo de uma peça de teatro é como um livro que contém um texto de uma peça, só que o que tem no vídeo é a escrita cênica, a dramaturgia cênica, a encenação, um elemento muito importante do teatro”, completa Daniele, entrevistada do Página Dois, do Hoje em Dia desta segunda-feira. Ela vai falar sobre assuntos como crítica de teatro, cenário da arte, política, novos projetos e a experiência como curadora em festivais mineiros.

Informações para as inscrições do curso podem ser conferidas em www.nucleofac.com.br.