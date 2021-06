Amor heteronormativo, homoafetivo, monogâmi-co, poligâmico e até o sentimento maternal. “A gente fala sobre o amor em suas diferentes formas”, avisa a percussionista Paloma Alves, explicando a espinha dorsal de “A Cada Esquina uma Breve História Sobre Formas de Amar”, que marca a estreia no mercado fonográfico de Teresa, banda mineira de samba formada por mulheres lésbicas.

O fato de o disco estar sendo lançado hoje, véspera do Dia dos Namorados, não é por acaso. “Conseguimos unir o útil ao agradável. Com um CD recheado de músicas que falam de amor, fizemos de tudo para deixá-lo pronto agora, devido a este gancho. Fomos abençoadas por criar um trabalho com tanto amor, exatamente o que mais estamos precisando nestes tempos (de pandemia)”, registra.

O álbum surge 11 anos após a criação da banda, numa caminhada de superação de estigmas pessoais e do próprio gênero, já que o samba ainda é um universo de predominância masculina. “Estamos em pleno 2021 e, ainda assim, a gente não vê a presença de mulheres na s rodas de samba. Elas podem estar cantando e estarem ali em volta, mas sem tocar algum instrumento. É uma questão que a gente traz para o CD”.

Nos créditos, só há um nome que não seja de mulher – o de Sérgio Villard, responsável pelo estúdio onde foi feita a gravação. “As pessoas que convidamos a participar são todas mulheres. Isso é muito importante para nós, ao alcançar este lugar de mulheres lésbicas fazendo samba e pagode numa cidade como BH, que, apesar de ter uma história muito bonita com o samba, ainda nos dá pouca visibilidade e espaço”.

A escolha de Teresa para batizar o grupo tem a ver com esta proposta feminista. Na gíria dos presídios brasileiros, a palavra (com a letra Z no lugar do S) carrega o significado de uma corda improvisada, feita de vários panos e usada para fugas. “Dentro do Teresa, a gente entende que cada uma é um pedaço de pano, com todas fazendo parte desta corda”, ressalta a percussionista, que está na banda há seis anos.

O nome também tem outra explicação, mais geográfica, já que o grupo começou tocando no bairro de Santa Tereza, na região leste da capital mineira. “Como tinha começado sem nome, muita gente perguntava sobre a banda que ‘cantava nos bares de Santa Tereza’. A Fernanda Régila fundou o grupo com outras duas amigas, que já não estão mais com a gente, de uma forma descompromissada, porque gostavam de tocar samba”.

O CD chega num momento de maturidade do Teresa, que não tem ambições modestas. “Queremos alcançar o mundo”, afirma Paloma. Mas ele só foi possível devido à realização da Lei Aldir Blanc, programa de ação emergencial para a cultura durante a pandemia. “Nós somos uma banda independente. Não iríamos ter grana para fazer um CD desta magnitude, neste formato de 14 músicas, com uma variedade incrível de sonoridades e participações”, admite.

‘Trazemos para o CD a realidade das mulheres diversas’