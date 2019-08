"Esse homem destruiu não só uma família linda, mas várias que vêm sofrendo desde então", desabafa Isabela Tibcherani, namorada de Rafael Henrique Miguel, que foi brutalmente assassinado com os pais em junho deste ano.



O pai de Isabela, Paulo Cupertino Matias, disparou contra a família e fugiu. A polícia até agora não conseguiu capturá-lo.



A namorada do ator usou o Instagram nesta quarta-feira (21), para desabafar sobre a conduta do pai.



"Ele continua solto, vivendo como se tudo que fez não fosse nada e nós aqui, tendo que lidar com a dor e nos conformar com a impunidade. Não", disse. Isabela também garante que jamais se calará ou vai se conformar com a situação. "Enquanto permitimos que seres como esse monstro façam coisas do tipo, tirem vidas, interrompam sonhos e desestruturem famílias, vai continuar acontecendo", afirmou.