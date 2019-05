Nanda Costa pediu a namorada em casamento e publicou o feito nas redes sociais. A notícia foi divulgada pela própria atriz na última sexta-feira (24), no perfil oficial dela no Instagram. A data é simbólica pois, no dia anterior, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela criminalização da homofobia no Brasil.



"Perdi as contas de quantas vezes pedi a Lan em casamento. Mas ontem aproveitei que era dia de festa, dia que ela completou 51 anos de idade e que o STF criminalizou a homofobia. Achei uma boa ideia coroar com essa joia rara que a Ana Paula fez especialmente pra gente. Dia 23 de maio, de fato, será um dia especial nas nossas vidas para sempre", escreveu. "Ai, ai...", comentou a apresentadora da TV Globo Fernanda Gentil.



Nanda Costa e Lan Lan assumiram relacionamento no Dia dos Namorados de 2018, em junho, apesar de estarem juntas há cerca de quatro anos.

