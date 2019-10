A terceira temporada de Popstar estreou no último domingo (27), e Nany People prendeu a atenção do público com a sua apresentação.

A atriz e humorista, de 54 anos, cantou Nuvens de Lágrimas, de Fafá de Belém, e se emocionou durante e após a performance. "Quando a gente sonha, a gente corre atrás e consegue. Agora estou aqui, realizando um sonho", disse ela.



Preta Gil, que faz parte dos jurados, demonstrou o carisma que sente por Nany People. "É um momento que você tem que se emocionar mesmo. Eu te acompanho há anos. Esse ano você se revelou uma grande atriz e agora uma cantora visceral", falou.



No Instagram, Nany compartilhou um trecho de seu momento no palco e agradeceu. "Lisonja, alegria, gratidão... começamos o PopStar com garra e muita emoção. Obrigada, divina Fafá de Belém, por tanta inspiração", escreveu.



Fafá de Belém respondeu: "Te amo, diva. Obrigada pela homenagem, amada."



A cantoria de Nany People também agradou aos jurados: oito deles lhe deram dez estrelas. As outras duas notas foram 9.9 e 9.8, de Dinho Ouro Preto e Tony Tornado.



Taís Araújo, que apresenta o reality show ao lado de João Côrtes, não escondeu a satisfação de receber Nany no auditório. Ela não só abraçou a participante, como também a elogiou pelo Twitter: "Você é maravilhosa, entenda isso."



A admiração pela participante do Popstar não é para menos. Ela foi uma das mulheres transexuais pioneiras da televisão brasileira e conta como quebrou barreiras, superando o preconceito, em sua biografia Ser Mulher Não É Para Qualquer Um, do escritor Flavio Queiroz.