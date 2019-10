Em questão de minutos, uma publicação da Tatá Werneck no Twitter nesta quarta-feira, (23), ganhou milhares de likes e comentários na rede social. "Ela é linda", escreveu a apresentadora. Tatá e o ator Rafael Vitti são pais pela primeira vez. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Tata. "Tata Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos", diz a nota oficial.



"Minha neném nasceu? Tava com tanto medo que pensei em fugir do hospital durante à noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais pra quem já não escalava sem estar grávida. P.S.: Normalmente as pessoas vão bem bonitas pra sala de parto. Eu ouvi a frase "a senhora gostaria de pentear o cabelo?", escreveu a apresentadora na legenda da foto em que aparece no momento do nascimento da filha.



Rafael Vitti também usou as redes sociais para comemorar o nascimento da filha. "Primeiro dia do resto de nossas vidas... muita emoção, sem palavras. Seja bem-vinda, filha", escreveu na legenda da foto na qual os pezinhos do bebê estão entre as mãos do ator, formando um coração.