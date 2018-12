Há quem diga que o espírito não está para comemorações, mas até mesmo para estes o Natal pode ser interessante quando se tem um controle remoto nas mãos. O cinema já pôs o bom velhinho em pele de serial killer (“Natal Sangrento”) e arrancou boas risadas da celebração, em comédias como “Esqueceram de Mim” e “Férias Frustradas de Natal”.

Enquanto “O Grinch”, em sua versão animada, pode ainda ser visto nas salas de exibição (afinal, não pode faltar um filme para se ver no shopping após a compra dos presentes), a TV oferece um cardápio para duende nenhum botar defeito.



Do bem

Na TV paga, o Telecine Cult exibe hoje, às 17h15, aquele que é o filme dos filmes de Natal: “A Felicidade não se Compra”, de Frank Capra. Lançado em 1946, com James Stewart como protagonista, mostra um homem desiludido com a vida que chega à véspera de 25 de dezembro pensando em suicidar-se.

Capra é um mestre dos dramas humanos e a história de George Baily emociona corações duros até hoje. Talvez fale mais forte agora, já que a trama exibe uma sociedade marcada pela falta de coletividade, característica, aliás, do milionário amargo de “Os Fantasmas de Scrooge”, disponível no Telecine Play.

“Grinch” em dose dupla, nos cinemas e TV. Personagem que não gosta de Natal tem filme com Jim Carrey no cardápio da Netflix e animação em cartaz

Com Jim Carrey no papel-título, o filme é baseado na clássica história “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens, que já rendeu diversas produções. A narrativa sobre o velho que é visitado pelos espíritos do passado, futuro e presente também inspirou um filme com Mickey (“O Natal do Mickey”), no cardápio da Netflix.

Desenhos

As animações, por sinal, costumam dominar entre os filmes de temática natalina. Cartaz de hoje de “Tela Quente”, na Globo, “Operação Presente” mostra como o Papai Noel faz para distribuir todos os presentes entre as crianças no mundo, dispondo de alta tecnologia.

Outra animação põe o ogro verde aprendendo como comemorar um dia de Natal, no especial “Shrek no Natal”, também no Netflix. O curta “Olaf: em uma Nova Aventura Congelante”, com exibição às 21h35, no Telecine Pipoca, o boneco de neve busca algumas tradições de comemoração para Anna e Elsa.

E para quem gosta de um “bafão” durante os festejos, a dica é “O Natal dos Copers”, em que, com toda a família reunida, o casal formado por Diane Keaton e John Goodman tem que esconder o fato de que estão prestes a se separar. O filme será apresentado exatamente à meia-noite, no Telecine Touch. Mas quem quiser deixar as gargalhadas para depois poderá acessar no Telecine Play.

“Santa Claus”, o primeiro filme de Natal do mundo, foi lançado em 1898 e dirigido por George Albert Smit. Na trama, Papai Noel chega pela chaminé para entregar presentes a duas crianças

Clássicos e releituras para fugir da mesmice musical

Já se foi a época em que apenas Roberto Carlos e Simone embalavam os festejos natalinos. É claro que os clássicos nunca morrem, mas também é possível buscar opções para sair da mesmice. Inclusive, releituras de músicas marcantes de Natal são um bom caminho – como prova a série “O Natal dos Paralamas”, publicada no YouTube na última semana.

Nos vídeos, os Paralamas do Sucesso interpretam versões de “Feliz Navidad”, “Jingle Bells”, “Noite Feliz” e “We Wish You A Merry Christmas”. Além de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, as regravações contaram com a participação de João Fera (teclados), Bidu Cordeiro (trombone) e Monteiro Jr. (sax tenor).

Para além da música, a banda ainda somou forças às campanhas beneficentes das organizações “Natal Sem Fome”, “Viva Cazuza” e “Hospital Infantil do Câncer”.

“Dentro dos Paralamas é praticamente Natal todo dia. Assim nos sentimos pois fazemos o que mais gostamos na vida e esse é o maior presente de todos. Inspirados por alguns artistas e bandas que gostamos muito, resolvemos gravar alguns clássicos natalinos numa versão paralâmica e assim contribuir com o alto astral desta grande confraternização. Esperamos que todo mundo se divirta e dance ao redor da árvore ao som do ‘Natal dos Paralamas’”, disse a banda, em nota publicada na internet.

O texto lembra, ainda, que muitos artistas estrangeiros, e alguns poucos nacionais, já gravaram temas natalinos. “Alguns deles estão na nossa lista de favoritos como Nat King Cole, Skatalites, Beatles, Frank Sinatra, Elvis Costello, Van Morrison, Eric Clapton, entre outros. O Natal se tornou um momento onde as sensibilidades afloram e nada melhor do que a música para dar vazão a esses sentimentos”, afirmam.

Além de indicar as versões do Paralamas, o Hoje em Dia separou outras seis opções de discos natalinos – nacionais e internacionais, novos e antigos – para montar playlists que fujam da obviedade nesta confraternização tão marcante. Confira a lista abaixo.

