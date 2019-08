Maior evento geek de Minas Gerais, o Nerd Experience começa neste sábado (31) em Belo Horizonte. Depois de ter percorrido o interior do Estado, com edições feitas desde 2017, o NXP acontece pela segunda vez na capital.

Ao longo de dois dias, o público poderá conferir palestras, cosplayers, dubladores, quadrinistas, youtubers, desenvolvedores de games e outras diversas atividades interativas como uma arena de luta medieval e oficinas de quadribol.

Neste sábado, um dos destaques da programação é o youtuber Fred Oliveira, do canal Anime Whatever, o maior dedicado ao gênero do país. "Ele vai dar uma palestra sobre criação de conteúdo para a internet", conta Aldo Silva Viana, produtor do evento.

No domingo (1º), o bate-papo é com a dubladora Melissa Garcia, conhecida pelo trabalho de direção de dublagem na Disney XD e direção de voz original na animação Irmão do Jorel do Cartoon Network. "Ela vai mostrar um pouco dos bastidores do trabalho de dublagem. É importante a gente conhecer também como são feitas as coisas que a gente assiste", pontua o produtor.

Experiência

Além dos painéis com figuras de destaque do universo geek, o evento reune também uma infinidade de atividades que abarcam os diferentes nichos da cultura nerd - desde a moda japonesa aos games.

O produtor do evento explica que a intenção é reunir as diferentes comunidades do universo geek e promover experiências para todos os gostos. "Temos parcerias com diversos grupos de atuação em cada nicho e fazemos o evento com todo esse conteúdo no formato explicativo para poder apresenta-lo para o público", explica.

Veja a programação completa dos dois dias de evento:

Encontro com influenciadores - Conhecer um ídolo de pertinho é uma experiência que fica marcada para toda a vida, o Nerd Experience promove encontros entre fãs e influenciadores digitais. Nesta edição, o Youtuber Fred Oliveira, do canal Anime Whatever (maior canal de animes e cultura japonesa do Brasil), e a dubladora Melissa Garcia – conhecida pelo trabalho de direção de dublagem na Disney XD e direção de voz original na animação Irmão do Jorel do Cartoon Network – participarão de bate papos com o público.



Painéis de debate – Discutir temas importantes para sociedade, como pluralidade e diversidade, também faz parte do conceito do encontro. Por isso promoverá os seguintes painéis de debate: Mulheres no universo geek; Comunidade LGBTQ+ e a cultura Pop; Redes Sociais e sua influência na Cultura Pop; Mercado de Quadrinhos e publicações e A revolução dos E-sports.



Artists Experience e Espaço Quadrinhos - Em respeito às raízes da cultura pop, o NXP tem espaço reservado para artistas convidados exporem seus trabalhos, realizarem lançamentos e sessões de autógrafos.



Cosplay – Ser e se vestir como seu personagem animado favorito é um dos pontos altos da do evento. Por isso um concurso, onde serão premiados os melhores trajes, faz parte da programação.

Games Arena - Espaço destinado aos amantes de videogames e e-sports, equipado com consoles e jogos de última geração. Nele acontecerão campeonatos e partidas amistosas.



Unpluggled Arena - Ser geek não é apenas gostar de videogames e tecnologia, diversão analógica tem seu lugar! Ambiente reservado aos amantes de jogos de tabuleiro, RPG e cardgames.



Arena Medieval - Um dos espaços mais queridos do público! Aqui acontecem simulações de combates medievais com réplicas de espuma. Todos podem participar, sem restrições de idade, nem cobrança adicional.



Arena K-Pop - Gênero musical originário da Coreia do Sul, que se caracteriza pela grande variedade de elementos audiovisuais. O K-pop gerou uma subcultura, maneira de ser e viver e, hoje, tem uma infinidade de adeptos por todo o mundo. O evento contará com um ambiente voltado aos fãs deste movimento.



Quadribol - O Quadribol é um esporte que nasceu na ficção mágica dos livros de Harry Potter. Foi adaptado para a vida real, em 2005, por estudantes americanos e se tornou popular em vários países. Em 2010, foi criada a Associação Internacional de Quadribol (International Quidditch Association - IQA), que realizou, até o momento, quatro campeonatos mundiais (2012, 2014, 2016 e 2018). A NXP será sede do campeonato nacional de Quadribol 2019.



Itens e painéis instagramáveis - Esta edição contará com backdrops temáticos, onde os visitantes poderão fazer fotos e vídeos com réplicas de armas e itens do universo geek disponibilizados pelo evento.

SERVIÇO:

O quê: Nerd Experience

Data: sábado e domingo, de 12h às 18h

Ingressos: entre R$ 20 e R$ 80 (clique para comprar)

Local: Shopping Cidade - Rua dos Tupis, 337 - Centro de Belo Horizonte