O grupo de adolescentes mais amado do mundo do streaming voltará em breve. A Netflix renovou a série "Stranger Things" para a quarta temporada e assinou com os irmãos Duffers, criadores e showrunners da série, um acordo para o desenvolvimento de produções por vários anos.

"Os irmãos Duffer cativaram espectadores em todo o mundo com 'Stranger Things' e estamos muito felizes em expandir nossa relação com eles para trazerem sua vivaz imaginação para outros filmes e séries que nossos assinantes vão amar", disse Ted Sarandos, Chefe de Conteúdo, Netflix.

Ambientada nos anos 80, a série ganhou fãs em todo o mundo ao fazer inúmeras referências à cultura pop e cinematográfica da época, mexendo com a memória afetiva de muita gente com mais de 30 anos de idade. Também conquistou jovens que se identificaram com a turminha liderada por Eleven, que tem de lidar com um fenômeno assustador, depois que um dos meninos do grupo desaparece. Estreou em 2016 e se tornou um dos maiores produtos da Netflix.

