A sétima e última temporada de Orange is The New Black vai estrear no dia 26 de julho. O anúncio foi feito pela Netflix por meio do Twitter. O vídeo de divulgação que acompanha o anúncio mostra personagens principais, como Suzanne, Taystee e Daynara cantando You've Got Time, música de abertura composta por Regina Spektor.



A sexta temporada de Orange is The New Black deixou a comédia um pouco de lado para se focar em discussões profundas sobre privatização de presídios, motins e políticas de imigração. No último episódio, a protagonista Piper termina de cumprir sua pena e volta à sociedade.