A Netlifx, uma das maiores plataformas de filmes e séries do mundo, divulgou, na segunda-feira (30), lista com as produções mais populares de 2019. O ranking é composto por uma variedade de gêneros, como comédia, ação, suspense e romance, e tem como base para a métrica o maior número de contas que assistiram ao streaming por pelo menos dois minutos ao longo de todo ano.

La Casa de Papel foi um dos lançamentos mais vistos no país, em 2019 La Casa de Papel foi um dos lançamentos mais vistos no país, em 2019

A produção mais assistida pelos brasileiros no ano passado, no quesito filme, foi "Mistério no Mediterrâneo", comédia estrelada por Adam Sandler, um dos atores de comédia mais famosos do mundo, e a não menos celebrada Jennifer Aniston - a Rachel, de Friends. Já entre as séries, a mais vista foi a terceira temporada de "La Casa de Papel", produção espanhola que virou fenônemo em todo mundo.

Entre as produções brasileiras, a série Sintonia, produção do diretor conhecido pelo nome artístico de Kondzilla e que estreou em 9 de agosto de 2019, ficou com sétimo lugar entre os lançamentos mais assistidos da plataforma de streaming.

Confira abaixo a lista das produções mais assistidas da Netflix:

Top 10 Lançamentos mais populares:

1- La Casa de Papel - parte 3;

2 - Mistério no Mediterrâneo;

3 - Esquadrão 6;

4 - The Witcher;

5 - O Date Perfeito;

6 - Operação Fronteira;

7 - Sintonia;

8 - Whinderson Nunes; Adulto;

9 - Megarrromântico;

10 - Seis Vezes Confusão;

Top 10 Filmes mais populares:

1 - Mistério no Mediterrâneo;

2 - Esquadrão 6;

3 - O Date Perfeito;

4 - Operação Fronteira;

5 - Megarrromântico;

6 - Seis Vezes Confusão;

7 - Crush à Altura;

8 - O Menino que Descobriu o Vento;

9 - Amor em Obras;

10 - Klaus;

Top 10 Séries mais populares:

1 - La Casa de Papel - Parte 3;

2 - The Wither;

3 - Sintonia;

4 - Titãs

5 - Sex Education;

6 - Stranger Things - Temporada 3;

7 - Irmandade;

8 - Lucifer - Temporada 4;

9 - The Umbrella Academy;

10 - Você - Temporada 2;

Top 10 Realites mais populares:

1 - Você Radical;

2 - Ordem na Casa com Marle Kondo;

3 - Hyperdrive;

4 - Restauradores de Rust Valiey;

5 - Não Durma no Ponto;

6 - Grite, Você Está Sendo Filmado;

7 - Mães e Divas;

8 - Sugar Rush - Temporada 2;

9 - Eu Vi - Temporada 2;

10 - Mandou Bem - México;

Top 10 Documentários mais populares:

1 - Nosso Planeta;

2 - Democracia em Vertigem;

3 - HOMECOMING: A film by Beyoncé

4 - O Desaparecimento de Madeleine McCann;

5 - Grandes Momentos da Segunda Guerra em cores;

6 - Bandidos na TV;

7 - O Código Bill Gates;

8 - Explicando - A Mente;

9 - Os Últimos Czares;

10 - Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy;

Top 10 Séries mais populares para crianças:

1 - Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto;

2 - Criando Dion;

3 - O Pequeno Poderoso Bheem - Temporada 1;

4 - Perdidos no Espaço - Temporada 2;

5 - Você Radical

6 - Mônica Tou;

7 - The A List;

8 - Chip e Potato;

9 - O Cristal Encantado: A Era da Resistência;

10 - Larva: Ilhados;

*Com Caio Augusto, estagiário sob supervisão de Renato Fonseca