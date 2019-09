A Netflix divulgou nesta sexta-feira (20), um teaser da terceira temporada de The Crown, que estreia no dia 17 de novembro. Os novos episódios vão apresentar Olivia Colman - vencedora do Oscar de Melhor Atriz por A Favorita - no papel da Rainha Elizabeth II.

A obra é baseada na vida da realeza britânica desde a década de 1940 até os dias de hoje.



A nova temporada irá focar no período da Guerra Fria, entre 1964 e 1977.



Escrita por Peter Morgan, The Crown ainda traz no elenco Tobias Menzies como Príncipe Phillipe, Helena Bonham como Princesa Margaret, Ben Daniels como Tony Armstrong-Jones, Josh O'Connor como Príncipe Charles, Erin Doherty como Princesa Anne, Marion Bailey como a Rainha Mãe, e Jason Watkins como o Primeiro-ministro Harold Wilson.

Assista ao trailer:

Leia mais:

