A Netflix divulgou nesta terça-feira (28), um vídeo com teaser e data de estreia da terceira e última temporada de Jessica Jones. A heroína da Marvel, interpretada pela atriz Krysten Ritter, encerra sua trajetória no dia 14 de junho.



Todos os episódios da terceira temporada de Jessica Jones serão liberados de uma única vez. De acordo com a sinopse oficial divulgada pela Netflix, Jessica e Trish enfrentam, agora, um psicopata 'altamente inteligente', enquanto passam por uma 'perda devastadora' que revelará suas 'ideias conflitantes de heroísmo'.



Jessica Jones foi cancelada pela Netflix, junto com outras produções feitas em parceria com a Marvel, que passam a ser exclusivas da Disney.



Assista ao teaser da terceira temporada de Jessica Jones: