"Tudo pode mudar em um verão". A Netflix divulgou nesta quarta-feira, dia (20), o trailer oficial da terceira temporada de Stranger Things. Na terça-feira, 19, a plataforma havia divulgado o teaser da série.



O vídeo começa com os amigos de Dustin pregando uma peça nele, com a ajuda de Eleven e seus poderes. Eles não são mais crianças e novas aventuras estão prestes a acontecer.



A nova parte da história chega à plataforma de streaming em 4 de julho. Enquanto isso, uma prévia do que está por vir já pode ser vista no trailer.

Assista o trailer: