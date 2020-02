Novidade para os fãs de romance! O trailer do filme 'Por Lugares Incríveis' foi divulgado, nesta quinta-feira (6), pela Netflix.

A produção original é uma adapção do livro de Jennifer Niven sobre a história de Violet Markey (Elle Fanning), que após a morte da irmã tenta seguir em frente com ajuda de Theodore Finch (Justice Smith), um jovem com depressão. Juntos, eles encontram força um no outro para continuar a viver.

O filme tem estreia prevista para 28 de fevereiro na plataforma de streaming. Confira o trailer:

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine