A Netflix divulgou nesta quinta (3) as primeiras imagens da temporada final da série espanhola "La Casa Papel", que será apresentada em duas partes - a primeira a partir de 3 de setembro.

As imagens revelam o caos tanto dentro quanto fora do Banco da Espanha: o Professor foi pego de surpresa depois que Sierra descobriu seu esconderijo, e Lisboa agora se encontra a salvo dentro do banco. Começa a guerra e vemos como A Gangue terá que ser forte para sobreviver - com mais armas, angústias e o desespero de não ter um plano.

Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco de Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas o momento é de tensão e luto depois de perderem um de seus integrantes. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez, ele não tem um plano de fuga. Quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo ainda mais poderoso do que qualquer outro que já enfrentaram: o exército.