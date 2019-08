A série espanhola La Casa de Papel, da Netflix, ganhou novas cenas com participação de Neymar Jr. nesta terça-feira (27). Dois episódios da terceira temporada, lançada em julho, foram relançados mundialmente, com inserções do jogador contracenando com Berlim (Pedro Alonso) e Professor (Álvaro Morte).



É possível ver a participação de Neymar, como um abade, nos episódios 6 e 8, nas marcas de 3 minutos e 43 segundos e 1 minuto e 59 segundos. Uma importante revelação é feita em um desses momentos.



Neymar comentou a participação no Twitter. "Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês!", escreveu.





A terceira temporada de La Casa de Papel reúne os mascarados na missão impossível de roubar ouro do impenetrável Banco da Espanha. Tudo isso em meio a uma guerra declarada contra o Estado, ou melhor, o "sistema".

