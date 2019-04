Maisie Williams participou do talk-show americano Tonight Show, na segunda-feira, dia (1º), e abandonou o palco após dar um suposto spoiler da última temporada de Game of Thrones. Durante a entrevista, a atriz contou quais foram os momentos mais marcantes da trilogia até hoje para ela e afirmou que a HBO proibiu o elenco de falar sobre o enredo da última temporada.



No entanto, Maisie revelou "sem querer" que sua personagem Ayra Stark morre no segundo episódio, o que a deixou com medo de os fãs espalharem a notícia. "O programa é ao vivo? Você pode cortar esse trecho?", perguntou ela com uma nítida expressão de incômodo.



Maisie então se retirou e o apresentador Jimmy Fallon foi atrás dela. O que o público pouco esperava era que tudo não se passava de uma armação dos dois para pregar uma peça no dia da mentira (1º de abril).

Veja o vídeo: