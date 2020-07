No dia 15 de dezembro de 1998, o então prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro sancionou a lei que estabelecia o 20 de julho como o Dia do Amigo. A capital mineira é uma das poucas cidades do país a estipular a data no calendário oficial, que foi criada originalmente na Argentina, pelo médico Enrique Ernesto Febbraro, estimulado pela chegada do homem à Lua, exatamente num 20 de julho de 1969. Por conta das medidas de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o Hoje em Dia listou cinco filmes e duas séries para você convidar aquela pessoa companheira, sempre pronta a ajudar nos momentos mais difíceis, e, cada um em sua casa, a assistir. Confira!

TOY STORY

Os brinquedos de Andy participam de muitas aventuras nos quatro longas-metragens de "Toy Story" - o primeiro lançado em 1995, totalmente produzido em computador, feito inédito na época. O centro das tramas, porém, é o mesmo: a grande amizade entre o caubói Woody e o astronauta Buzz Lightyear. Eles são meros brinquedos, mas o coração deles é muito humano.

CURTINDO A VIDA ADOIDADO

Muita gente culpa Ferris Bueller pelo fato de seu amigo Cameron ficar encrencado com o pai, após destruir uma valiosíssima Ferrari em "Curtindo a Vida Adoidado". Mas a verdade é que ninguém se importava com Cameron, um depressivo em potencial, e somente Ferris é capaz de lhe dar um dia especial, como uma ida ao restaurante mais chique de Chicago, uma passagem pela Bolsa de Valores e uma tarde na piscina, quando deveriam estar encarando tediosas aulas na escola.

THELMA & LOUISE

Thelma, uma jovem dona de casa, e Louise, garçonete de 40 anos, constroem a sua amizade na estrada, fazendo aquilo que todo mundo já pensou em fazer um dia: largar tudo e viver a vida ao máximo. A amizade será colocada à prova quando uma delas, durante uma parada num bar, mata um estuprador e a dupla passa a ser perseguida pela polícia. Ao final, encurraladas por agentes, elas concordam que é melhor continuarem do que se entregarem e pisam no acelerador.

CONTA COMIGO

O cinema já produziu inúmeras histórias marcantes de amizade e de descobertas entre garotos, como "Os Goonies", "Viagem ao Mundo dos Sonhos", "Conta Comigo" e "O Menino do Pijama Listrado", sem falar nos bruxinhos da série "Harry Potter". "Conta Comigo" é o que mais desenvolve a questão do valor de um amigo neste período, quando quatro adolescentes de uma cidade interiorana partem numa jornada em busca de um menino que desapareceu.

VICTORIA & ABDUL

Baseado numa história real sobre a relação entre a rainha Victoria, da Inglaterra, e um criado indiano, Abdul Karim, o filme mostra que uma amizade que precisa superar as diferenças de classes sociais e etnias. Com dezenas de empregados, a monarca passa a querer o indiano ao seu lado por sua personalidade positiva e por apresentá-la um mundo inteiramente novo. Dizem os historiadores que a paixão de Victoria pelo curry tem origem em Abdul.

FRIENDS

Em dez temporadas, uma das mais assistidas séries de TV acompanhou o amadurecimento de um sexteto de amigos, em Nova York, que, apesar das brigas e das reviravoltas na vida, se mostra inseparável. Entre 1994 e 2004, Raquel, Monica, Ross, Joey, Phoebe e Chandler protagonizaram 236 episódios, com a maior parte das cenas acontecendo em dois apartamentos e num café chamado Central Perk. Cada fã tem o seu "friend" preferido, mas Ross e Raquel ganharem mais holofotes, até porque a torcida para que eles ficassem juntos era grande.

SEX AND THE CITY

Também situada em Nova York, a série se concentra na amizade de quatro mulheres que, indiferentemente de suas personalidades, se mantêm sempre unidas. Uma oportunidade pra tratar de questões muito femininas, como a maneira de ver o sexo, a vida a dois, o trabalho e o que é realmente importante na vida.