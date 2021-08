Nathália Simões é a autora do livro "Como Praticar o Bem?"

No dia 28 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Voluntariado, data celebrada pelas organizações sociais e por pessoas de diversas partes do país onde é realizado o trabalho voluntário dedicado às causas sociais. Nathália Simões, relações públicas e publicitária, com atuação no terceiro setor há 10 anos, escolheu esse mês para lançar, oficialmente, o livro infantil de sua autoria intitulado “Como posso fazer o bem?” (Ed.Gulliver/selo Adelante).

O livro é um incentivo para as crianças conhecerem as diversas formas de praticar o voluntariado e traz valores essenciais, como a colaboração, empatia e a solidariedade. Por meio do diálogo com sua mãe, a menina Marina, personagem principal da história, compreende que fazer o bem começa com ações simples em seu próprio espaço, mas desenvolve, também, um olhar atento para as carências de atos de gentileza e solidariedade com as pessoas em torno dela.

Segundo a autora, “foi uma alegria e um grande desafio escrever sobre essa temática para as crianças. Ao mesmo tempo que eu precisava trazer os conceitos para o universo infantil, tornando-os compreensíveis e interessantes, como especialista e palestrante nessa área, não poderia tratá-los de maneira muito simplista, reduzindo toda a riqueza de aprendizado. Os adultos que se aventurarem na leitura, junto com as crianças, poderão ter reflexões muito preciosas”, conta Nathália Simões. No livro, os conceitos de cidadania global, rede colaborativa, sustentabilidade são inseridos com exemplos simples e de afetiva percepção pelas crianças. O artista Anjo (Sérgio Luiz) faz parte do projeto como ilustrador convidado. “Ele trouxe muita cor e diversidade para gerar ainda mais conexão com nossos leitores”, adianta a autora. O obra tem prefácio do filósofo e escritor Rodrigo Starling, fundador da associação Minas Voluntários.

“Como posso fazer o bem?” é um projeto que teve início no dia das mães e a pré-venda até o início de julho de 2021. A autora realizou um financiamento coletivo para a produção inicial de 500 livros, sendo que a metade da tiragem foi doada ao Novo Céu, organização social sem fins lucrativos, que acolhe crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral, localizada em Contagem-MG. As pessoas que participaram da pré-venda receberam o livro em primeira mão, além de recompensas personalizadas.

Fazer o bem, doar, voluntariar-se, colaborar não só fazem parte do enredo do livro infantil, como também guarda um propósito: em todas as edições, a cada livro vendido, outro será doado. “Acredito muito nessa contrapartida social, facilitando o acesso das crianças aos livros, onde quer que elas estejam: nas casas, nas escolas públicas e privadas, nas organizações sociais, nos estabelecimentos comerciais e onde mais for possível”.

A obra leva em sua contracapa os símbolos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos em 2015, a partir da reunião entre chefes de Estado e a ONU para unir forças em prol de uma Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que deve ser cumprida até 2030. O livro infantil contribui para a disseminação e fortalecimento de 9 ODS: Erradicação da pobreza, Fome zero e agricultura sustentável, Educação de qualidade, Redução das desigualdades, Vida terrestre, Paz, justiça e instituições eficazes, Parcerias e meios de implementação.

Os exemplares podem ser adquiridos diretamente com a autora em www.comopossofazerobem.com.br ou na instituição Novo Céu (31 3368-6860).