O Metallica dá sequência, nesta segunda-feira (27), ao #MetallicaMondays, projeto da banda surgido durante a pandemia do novo coronavírus em que são transmitidos shows icônicos do grupo de heavy metal.

Nesta noite, os fãs poderão curtir no YouTube, a partir das 21h, no horário de Brasília, o "Live in Muskegon - 1 de novembro de 1991", filmado com câmeras domésticas com áudio retirado diretamente da mesa de som.

"Prepare-se para um cenário bruto e granulado desde o início da turnê interminável do 'Black Album'", avisa o Metallica no Instagram.

Spoiler: no setlist, estão as clássicas "The Unforgiven", "Enter Sandman" e "Sad But True".

Clique no vídeo abaixo, no horário marcado, para assistir:

