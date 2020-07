O que você mais gosta? De que tem medo? O que mudaria? Quanto tem no bolso? A partir dessas respostas, qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade, terá a chance de se tornar personagem em um documentário de Ridley Scott, diretor de filmes importantes como '"Alien, o 8º Passageiro" e "Blade Runner, o Caçador de Androides".

Com direção de Kevin MacDonald ("O Último Rei da Escócia"), o filme leva o título de "A Vida em um Dia" e será produzido para o Youtube. Para participar, é preciso seguir algumas regras. A principal é a data da gravação: neste sábado (25). O site oficial não explica a razão da escolha, mostrando apenas temas e formas de trabalhar a filmagem, o que pode aumentar a chance de ser selecionado para a edição final.

"Todos podem participar. Iremos reunir vídeos dos quatro cantos do mundo para criar um longa-metragem filmado por vocês", informa o texto do site. A meta dos organizadores é lançar o documentário no próximo Festival de Sundance, nos Estados Unidos, em janeiro. A produção é uma continuação de um projeto feito em 2010 por Scott e MacDonald, que seguiu formato semelhante.

No primeiro documentário, a dupla recebeu 80 mil vídeos, cerca de 4.500 horas de material bruto, de 192 países. A diferença é que as gravações deveriam ser feitas em 24 de julho daquele ano. Desta vez, elas não precisam ser enviadas no mesmo dia, com os participantes podendo encaminhá-las até 2 de agosto.

Fora a questão do dia e da necessidade de responder às perguntas, Scott dá muita liberdade às pessoas. "Pode gravar um dia típico, ir para o trabalho, reunir-se com a família ou sair com os amigos. Também pode haver um evento especial: o casamento ou vai ter um bebê. Pode mostrar-nos o confinamento na sua cidade, ou como o seu mundo está se abrindo. O mais importante é torná-lo pessoal ", informa o site.

A produção é uma continuação de um projeto feito em 2010. Veja o trailer: