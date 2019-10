A Disney utilizou o Twitter para divulgar a lista de produções disponíveis no serviço de streaming Disney+. qie estreia no dia 12 de novembro nos Estados Unidos.

Em uma série de mais de 300 tuítes postados, nesta segunda-feira (14) na conta oficial do serviço de streaming a plataforma apresentou um catálogo bastante recheado para o público. Os destaques ficam por conta de filmes clássicos, como as produções "Pinóquio", de 1940, e "Peter Pan", de 1953.

Lançamentos recentes como "A Dama e o Vagabundo", "Capitã Marvel" e "Star Wars: O Despertar da Força" também fazem estarão disponíveis para o público norte-americano.

Vale lembrar que além de filmes e séries da Disney, o serviço também disponibiliza conteúdos da Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic.

Apesar de já ter data marcada nos Estados Unidos, o Disney+ tem previsão de estrear no Brasil apenas em 2020. ​

Confira a thread, quase interminável, utilizada pelo serviço para apresentar o catálogo:

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.



Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT