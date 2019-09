Buchecha voltou a lembrar em seu Instagram na terça-feira (3), que ele e seu ex-parceiro musical, Claudinho, serão tema do filme Nosso Sonho, que conta a história da dupla.



O anúncio já havia sido feito em junho deste ano ao blog do Leo Dias. "Pegaram histórias da minha família, coisas que eu contei sobre nós, da família do Claudinho, relatos de fãs. Está bem completo", afirmou o cantor.



Empolgado com a obra, Buchecha comemorou a homenagem com uma foto dos dois sorrindo. "Ei, psiu, respeitem os pretinhos de São Gonçalo, porque o respeito e amor ao próximo é o que nos formou, e será sempre assim. Está vindo o filme", escreveu.



A dupla se tornou conhecida nos anos 1990 em todo o Brasil com as músicas Quero te Encontrar e Conquista. Claudinho morreu aos 26 anos, em 2002, após um acidente de carro na volta de um show. Desde então, Buchecha segue carreira solo.



O filme vai estrear em 2020, mas ainda não há data definida para o lançamento. Veja a publicação:

Em conversa com Leo Dias, Buchecha confessou que lembra constantemente do companheiro de música quando está no palco. "Ficou marcado na minha memória a primeira vez que cantamos juntos, ele indo na minha casa para escrevermos a primeira música. São muitas lembranças", declarou.



No perfil oficial no Instagram, Buchecha lembra, constantemente, da parceria artística com Claudinho.