Nova Lima receberá a partir desta quinta-feira (23) o terceiro drive-in da cidade, com a inauguração do projeto "Go Dream" no estacionamento de uma faculdade no bairro Vila da Serra. O projeto faz parte de uma rede nacional que funcionará em São Paulo, no estádio Pacaembu; no Rio de Janeiro, no Barra Shopping; e em Recife, no Shopping Recife.

O parceiro local do empreendimento é o grupo Na Sala, que tinha planos de montar um drive-in no Mineirão. De acordo com o gerente de marketing Marcelo Malagoli, a demora na liberação do funcionamento do formato em Belo Horizonte - o Projeto de Lei aguarda sanção do Prefeito Alexandre Kalil - levou o grupo à mudança de planos, com a integração à rede "Go Dream".

Com patrocínio de uma marca de cerveja e apoio da Globosat, que terá o nome de seus canais (Telecine, Gloob, Canal Off e Canal Brasil) estampando as sessões, o "Go Dream" repetirá, no quesito segurança sanitária, as mesmas estratégias dos drive-ins já montados na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

"Vamos adotar todos os protocolos que têm sido exigidos para os drive-ins, além de realizar testes periódicos com nossos funcionários", observa Malagoli. Por ser realizado em espaço aberto e com os espectadores dentro de carros, o drive-in se tornou a melhor alternativa para os cinéfilos, enquanto as salas permanecerem fechadas devido à pandemia.

O "Go Dream" funcionará de quinta a domingo, com três sessões diárias (17h, 20h e 23h) e um cardápio bem diversificado de produções, que envolvem esportes e filmes. Há opções para quem gosta de cults ("Pulp Fiction - Tempo de Violência"), clássicos recentes ("Escola do Rock", "O Chamado") e nacionais ("Central do Brasil", "Elis", "Que Horas Ela Volta?").

Todos os filmes já foram exibidos em circuito comercial, sendo o mais recente deles o drama de guerra "1917", indicado a vários Oscar neste ano. Em outras praças, a programação contemplará também shows ao vivo na semana de estreia: Marcelo D2 e Gilsons (Rio de Janeiro) e MC Lan e Karol Conka (São Paulo).

Os ingressos variam entre R$ 70 e R$ 90, de acordo com o dia da semana, e devem ser adquiridos no site da "Go Dream". São 100 vagas de carros, com até quatro pessoas por veículo. É proibido qualquer outro tipo de automóvel além do carro de passeio. A saída do veículo só será permitida para ir ao banheiro (uma fila virtual será formada no aplicativo do evento).

Diferentemente de outros projetos no formato drive-in, como o Mix Garden e o Alphaville, ambos em Nova Lima, o "Go Dream" já tem data de encerramento de atividades: 13 de setembro. Os dois primeiros espaços da cidade são administrados pela Cineart, maior rede de salas de cinema de Minas.