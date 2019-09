Quando o assunto são as produções espanholas da Netflix, é difícil não pensar em “La Casa de Papel”. Depois de estrear sem muita badalação em 2018, a série se transformou em um fenômeno de público.



Outro destaque “made in Spain” é “Elite”. Voltada para o público jovem, a produção teve a terceira temporada confirmada antes da estreia da segunda, marcada para sexta-feira. O sucesso da trama ultrapassou também as telas e “Elite” vai ganhar novas histórias adaptadas em livros.



Para Luiz Lana, professor na área de comunicação, o êxito alcançado pela produção está na trama simples, que acompanha a chegada de estudantes de origem humilde a uma escola de elite. “A série foca nas intrigas entre jovens ricos e como as ações deles afetam as pessoas ao redor. Acho que o sucesso é devido ao retrato da juventude, mostrando descobertas, medos, amores, sexo e dilemas”.



A presença dos chamados cliffhangers – exposição do personagem a uma situação limite, precária, como um dilema ou o confronto com uma revelação surpreendente – e o assassinato de uma aluna também ajudaram a conquistas o público.

Nos próximos capítulos, a Netflix aposta na mesma fórmula, com um novo mistério: o desaparecimento de um protagonista.



Possibilidades

“Devido às oportunidades que o streaming, principalmente a Netflix, dá aos criadores e à divulgação de conteúdos estrangeiros, abriram-se muitas portas para que, aos poucos, fôssemos apresentados a um novo e incrível universo artístico. Estamos redescobrindo nossos vizinhos e outras línguas que não o inglês”, diz o professor.