Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade. O novo filme da série "Pânico" tem previsão de estreia em 22 de janeiro.

As priemiras imagens e o trailer oficial foram lançados nesta terça-feira (12) pela Paramount Pictures, produtora do filme celebrado pela máscara do serial killer. Ela já foi utilizada, inclusive, em campos de futebol, quando o Atlético foi campeão da Copa Libertadores, em 2013.

Torcedores foram ao Independência com a estampa do personagem no empate de 1 a 1 com o Tijuana. Como o jogo foi apertado, com um inesquecível pênalti defendido por Victor aos 45 minutos do segundo tempo. Por pouco, o Galo era desclassificado na fase de oitavas de final, o que fez a Massa abandonar a vestimenta.

O filme tem no elenco Neve Campbell (“Sidney Prescott”), Courteney Cox (“Gale Weathers”) e David Arquette (“Dewey Riley”) retornam aos seus papéis icônicos em Pânico, junto a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Veja o trailer: