O primeiro trailer de Homens de Preto: Internacional foi publicado nesta quinta-feira (20). O filme deve ser lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 14 de junho de 2019.



O elenco contará com Chris Hemsworth (conhecido por interpretar o super-herói Thor) e Tessa Thompson, que tentarão descobrir quem é o infiltrado na MIB, Men In Black, em inglês, organização fictícia que dá nome ao longa. O filme será o quarto da série Homens de Preto, que teve seu primeiro longa estreado há mais de duas décadas, contando, à época, com a participação de Will Smith, que não estará nesta nova produção.



O vídeo exibe alguns trechos de cenas das aventuras da dupla e mostra Tessa sendo convocada para trabalhar ao lado do parceiro.

Assista ao trailer de Homens de Preto: Internacional: