A vida do cantor e compositor Deko mudou radicalmente no fim do ano passado, quando descobriu que seria pai. Na mesma época, ele debatia com os parceiros musicais Tales de Polli (Maneva) e Julies sobre o sentimento derivado da falta da família, por conta da rotina artística. Das mudanças e reflexões nascia “Esquece a Hora”, single lançado na última sexta-feira e que encerra um hiato de cinco anos sem material solo.

“Essa música vem falar daquele dia preguiçoso em que você só quer esquecer do mundo e passar o tempo com a pessoa amada, entendendo que o verdadeiro lar é o amor. Qualquer lugar do mundo é bom com quem se ama por perto”, comenta Deko.

“Esquece a Hora” é também a primeira de uma série de seis canções que o artista colocará nas prateleiras até o início de 2021. A priori, elas, juntas, constituirão um EP. Mas tudo pode mudar, como destaca o cantor, considerado um dos principais representantes da atual cena do reggae nacional.

“Esse EP pode virar um disco, com mais algumas faixas lançadas até o final de 2021. Vivo o melhor momento de minha carreira, aprendi muito nesses últimos anos trabalhando ao lado de grandes nomes do cenário. O plano agora é seguir divulgando, escrevendo para mim e outros artistas e cair na estrada com novo show”, afirma ele, enquanto aguarda o fim da pandemia para começar o giro promocional.

Parcerias

Apesar de o novo single ser a primeira música inédita da carreira solo de Deko desde 2015, o artista não passou cinco anos em estado de inércia. Durante esse período, trabalhou ao lado de Maneva e Gabriel Elias, entre outros.

“O reggae tem um papel muito importante na minha vida. Além de todo o lado consciente que ele já traz em sua essência, como liberdade, resistência e igualdade para o povo, é o estilo que, para mim, mais se aproxima do espiritual. É o gênero musical que eleva seu astral, Além de tudo o que o reggae já faz, o papel atual é a elevação da vibração que não consigo enxergar em outros gêneros”, diz.