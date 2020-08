O dia virou noite na iha de Sumatra, na Indonésia, após o vulcão Sinabung entrar em erupção na manhã desta segunda (10), encobrindo o céu com uma nuvem de cinzas de cinco quilômetros de altura.

Moradores relataram que, nesta segunda erupção (a primeira aconteceu no sábado), houve um estrondo que durou cerca de 30 segundos. A população da ilha ficou apreensiva, mas não houve relatos de feridos e mortos.

As autoridades recomendaram para que os moradores permanecessem a três quilômetros do vulcão, além do uso de máscara para evitar a aspiração das cinzas.

O Sinabung estava inativa há quatro séculos e voltou a entrar em ação em 2010, quando os casos de erupção passaram a ser fequentes na ilha da Indonésia, país com mais relatos de atividade vulcânica no mundo.

Veja abaixo imagens do fenômeno:

Mt. Sinabung in Sumatra erupted on Monday 10.16 local time, spewing a massive column of 5000 meter high ash and smoke. the ever volatile volcano is put on ‘watch’ level/siaga (📸: Badan Geologi PVMBG) pic.twitter.com/wCgXUESD48