"O Aprendiz", reality show sobre empreendedorismo, volta à televisão aberta, desta vez, na Band. E Roberto Justus, que coleciona oito temporadas do programa, é o apresentador. A reestreia do programa será nesta segunda-feira, (18), a partir das 22h, com reprise aos sábados.



"Recebi inúmeros pedidos de pessoas que se sentem órfãs desse programa. (O desafio" é voltar cinco anos depois. É a coisa de você se estimular. Estou louco para voltar ao programa, estou super animado e isso é muito bom", disse Justus durante coletiva de imprensa realizada há um mês.



Nesta edição, a novidade é a participação de 18 influenciadores digitais e youtubers, que disputarão o prêmio de R$ 1 milhão e um ano de coaching no valor de R$ 200 mil. Os competidores têm entre 22 e 57 anos de idade e perfis bem distintos de atuação.



Além da famosa frase "você está demitido", o reality já apresentou momentos inusitados em que participantes foram demitidos durante as provas de empreendedorismo por causa de ilegalidades, como tentativa de burlar a fiscalização da prefeitura ou venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos.



"O Aprendiz" teve dez temporadas na Record TV e já foi apresentado pelo atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB).