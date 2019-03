Dizem que "filho de peixe, peixinho é". Tiago Abravanel, então, seria o "neto do peixe", pois herdou o dom para negócios do avô, Silvio Santos. Desde o fim de 2018, o ator e cantor se dedica a marca própria de pijamas. O dono do SBT, inclusive, já serviu como garoto propaganda para o neto no Instagram. A ideia de Tiago surgiu das inúmeras viagens feitas aos Estados Unidos e das estampas coloridas que sempre usou.



"Sempre gostei de pijama e toda vez que eu viajava para fora ia atrás de opções divertidas. Além de ser algo confortável para vestir, também é uma roupa que gosto de usar no dia a dia, não só dentro de casa para dormir", contou durante entrevista para a revista Caras.



O neto de Silvio Santos revelou que o desejo de empreender surgiu desde pequenino. "Gostava de botar a mão na massa, organizar festas. O espírito empreendedor sempre esteve presente na minha vida", disse.



Tiago Abravanel não esconde a influência familiar, mas tem consciência de que é um caminho desafiador: "A genética ajuda também um pouco, mas como eu não vim desse lugar, estou dando um passo de cada vez. Ainda assim, eu tenho sonhos de abrir outros negócios, realizar outros empreendimentos".



