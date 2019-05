Faltando apenas 50 dias para o lançamento do live-action de O Rei Leão, a Walt Disney Studios publicou em seu perfil no Twitter os pôsteres dos personagens da trama.



As imagens hiper-realistas dos protagonistas acompanham o nome do elenco de renome que os dublará. Donald Glover será Simba, Beyoncé será Nala, Seth Cohen será Pumba e Billy Eichner será Timão. Beyoncé e Glover farão um dueto de Can You Feel the Love Tonight, uma das músicas mais famosas da trilha sonora do filme.

