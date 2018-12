Assistir vídeos pela internet é hábito cada vez mais comum entre os brasileiros. Não por acaso, YouTube e Netflix despontam como as plataformas preferidas do público para acompanhar conteúdos audiovisuais. Conforme pesquisa do próprio YouTube, neste ano, os streamings foram apontados como favoritos do público para assistir vídeos – 44% escolheram o serviço de vídeos e 22%, o Netflix. A TV tradicional chegou apenas a 8% na preferência do público, perdendo até mesmo para o WhatsApp, apontado por outros 12%.

No cenário cada vez mais digital, não é surpresa que as marcas olhem com uma atenção cada vez maior para os produtores de conteúdo, principalmente os youtubers.

Pensando nisso, a empresa Tube Lab, especializada em relacionamento com influenciadores digitais, mapeou os canais e áreas que tiveram o maior crescimento na plataforma em 2018. “Fazemos essa pesquisa anualmente e temos percebido que a área de economia tem sido bastante procurada nos últimos três anos”, observa o diretor da empresa Danilo Strano.

Segundo ele, o crescimento da área é motivado principalmente pela crise econômica do país. “Além disso, as pessoas têm deixado de ir atrás de livros que ensinam a ganhar dinheiro. Agora, elas começam a seguir youtubers. Há migração do mercado editorial para os conteúdos do serviço que falam de economia”, revela.

O diretor da Tube Lab aponta que o entretenimento, área de maior potência do YouTube no Brasil, também foi afetada pela conjuntura do país, principalmente a polarização política. “As pessoas querem alguém próximo delas (em pensamento). O momento em que era todo mundo bacana, em que você podia falar com todos os públicos passou”, explica.

Projeção

O cenário dividido do país deve interferir ainda mais na produção de conteúdo em 2019, fazendo com que o entretenimento continue crescendo.

“O próximo ano será um momento de cristalização dessa polarização, que já vem acontecendo há muito tempo nas redes sociais. Na Copa, eram as que amavam e as que odiavam o Neymar. Nas eleições, aconteceu o mesmo. As mídias que souberem usar isso vão crescer muito. Algo como o que Nando Moura e o PC Siqueira já vêm fazendo (que antagonizam opiniões no YouTube)”, diz ele, destacando a importância do posicionamento dos influenciadores.

Mineira aposta na variedade de conteúdo para entreter

Com mais de 7,5 milhões de inscritos, a youtuber belo-horizontina Camila Loures despontou como um dos grandes nomes do entretenimento ao registrar crescimento de mais de 42% em número de inscritos – foram 3 milhões de novos seguidores na plataforma somente em 2018.

Com mais de 7,5 milhões de inscritos, a belo-horizontina Camila Loures é um dos destaques do YouTube no Brasil

Para ela, um dos motivos foi a decisão de compartilhar dois vídeos diários. Com tanto conteúdo, o público respondeu positivamente. “Quando passei a fazer isso, o crescimento foi bem maior, as pessoas passaram a assistir mais”, diz ela, que registrou um aumento de 394 milhões de visualizações no ano.

A quantidade de conteúdo é permitida principalmente por Camila estar inserida no gênero de entretenimento, que permite que ela explore diversos temas. “Se meu conteúdo fosse maquiagem, por exemplo, isso acabaria me limitando. Já no entretenimento, há uma abertura maior. Claro, tem que ter muita criatividade para fazer dois vídeos por dia, mas é um meio que permite explorar mais ideias que um outro nicho”, pontua.

Em um ranking de crescimento de canais na plataforma, a mineira ultrapassou nomes como Whindersson Nunes e Porta dos Fundos

Ela possui, também, alguns quadros específicos. Dentre os de maior sucesso está o “24 horas”, que chega a acumular 8 milhões de visualizações em cada episódio. “Fazemos coisas que ninguém faria, mas que às vezes as pessoas têm vontade, como ficar 24 horas em um parque aquático”.

Público

Com conteúdo variado, a influenciadora também alcança público diverso. Prova disso é que, neste ano, foi embaixadora de marcas como Coca-Cola, Tim e L’Oreal.

“Ela conversa com diferentes públicos. Por isso, acaba trabalhando para marcas diferentes que encontram nela um ponto de equilíbrio”, destaca o mineiro Junior César, diretor da Brasileira Comunicação, empresa de gerenciamento de carreira de influenciadores digitais.

