O público poderá conferir novamente a união da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e da Cia. de Dança Palácio das Artes com o ator e humorista Saulo Laranjeira no espetáculo “A História do Soldado”, cartaz desta sexta e domingo, no Grande Teatro do Palácio das Artes, dentro da Campanha de Popularização do Teatro.



O programa tem como destaque a obra de Igor Stravinsky e regência de Silvio Viegas. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais participa com formato reduzido, seguindo as exigências da própria partitura de Stravinsky, com os naipes de corda (violino e contrabaixo), de sopro (clarineta, fagote, trompete e trombone) e percussão.



Já a Cia. de Dança leva ao palco oito bailarinos, revezando a interpretação dos três personagens principais da história: o Soldado, o Diabo e a Princesa. Para completar o elenco da montagem, o ator e humorista mineiro Saulo Laranjeira empresta sua voz a um dos personagens mais instigantes da história, o Narrador.



Escrita em um período de devastação no continente europeu devido ao fim da Primeira Guerra Mundial, a composição reflete o clima que assolava a região. A proposta de Stravinsky, com a obra, era proporcionar um momento de alegria ao povo, como explica o maestro Silvio Viegas. “Nessa época, os recursos eram mais escassos e, por isso, ‘A História do Soldado’ tem esse formato mais reduzido, lembrando uma miniópera ou um espetáculo de

bolso. Mas essa alteração não diminuiu a beleza da composição”.



A coreografia concebida pela Cia. de Dança propõe uma experiência inventiva. Sem utilizar objetos comuns à narrativa, como o livro do soldado e o violino, a dança estimula o público a sentir uma história que também é contada por meio de gestos e movimentos.



Serviço

“A História do Soldado” – Sexta, às 20h30, e domingo, às 19h. No Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537). Ingressos: R$ 10 (Posto Sinparc) e R$ 25 (R$ 12,50, meia, na bilheteria do teatro).