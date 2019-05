As mais de cinco décadas de atuação do escritor, poeta, editor e artista gráfico mineiro Sebastião Nunes são revisitadas em uma série de atividades que ocupam até 22 de junho o Espaço Cultural Escola de Design – Uemg.

Partindo da pergunta “Onde está Sebastião Nunes?”, que também dá título à serie de eventos, a programação lança um olhar para a atuação do artista e o trânsito dele por campos como a poesia, a edição e a arte gráfica.

A territorialidade do trabalho de Sebastião também é pauta das atividades, que se propõem a buscar no espaço urbano entre BH e Sabará locais onde o texto do artista habita. A pergunta é, ainda, uma irreverente brincadeira com a mudança do artista para Portugal, sem aviso prévio.



Mas mesmo que Sebastião Nunes não esteja fisicamente presente durante a programação, a obra dele fala por si só e ganha mais força ao ser exibida na capital. “É muito importante apresentar esse trabalho em Belo Horizonte, porque em Minas é onde encontramos grande parte da produção do Sebastião e também das relações que ele foi tecendo com outros poetas, como artistas do audiovisual”, afirma Rodrigo Portilho, um dos organizadores da mostra.



É, inclusive, a partir das relações construídas pelo mineiro que se formam muitas das atividades propostas até o fim de junho. “Quando comecei a organizar a mostra, trouxe essa ideia para a universidade e imediatamente várias pessoas que eram estudiosas ou conhecidas do Sebastião começaram a agregar e a fazer parte desse trabalho. A ideia é que ao longo do mês a gente reúna uma extensa programação que explore os diversos aspectos da obra dele”, diz Portilho, também é professor da Escola de Design da Uemg.



Mostra

A programação extensa reflete a atuação diversa de Sebastião. As atividades têm início com a mostra “Sebastião Nunes: Delirante Lucidez”, que apresenta livros originais e traz uma análise dos 50 anos de produção impressa do mineiro. Realizada primeiramente em São Paulo, em 2018, a mostra tem o acervo ampliado em BH.



“Vamos ter os bonecos do Giramundo, produzidos para um espetáculo baseado na obra do Sebastião. São peças raríssimas que serão expostas pela primeira vez em 20 anos. Além disso, também vamos apresentar o primeiro trabalho feito por ele, o Finis Operis, uma publicação feita em lâminas separadas”, destaca Portilho.



Estão previstas também palestras, exibição de trabalhos audiovisuais e oficinas. Uma delas é a “Gráfica Mamaluca”, que acontece desta quinta-feira a 21 de junho no Espaço Cultural Escola de Design – Uemg e é aberta ao público. “Nela, vamos desenvolver alguns experimentos gráficos”, antecipa o organizador.



“Onde está Sebastião Nunes?”, no Espaço Cultural Escola de Design – Uemg (rua Gonçalves Dias, 1.400 – Funcionários), vai até 22 de junho. Visitações de quarta a sábado, das 14 às 18h