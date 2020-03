Os desdobramentos e impactos do novo coronavírus no Brasil fizeram com que as operadoras de TV por assinatura liberassem canais para levar informação e entretenimento para as pessoas em isolamento social ou quarentena.

Claro/NET, Sky, Vivo TV e Oi TV já estão com sinais abertos. A Sky abriu cerca de 70 emissoras, a Claro/NET os canais jornalísticos, esportivos e de filmes, exceto Pay-Per-View, HBO e Fox Premium. A Vivo TV liberou, inclusive, o acesso pelo aplicativo Vivo Play. Já a Oi abriu o sinal de 13 canais.

A Disney, em todas as operadoras, permitirá a visualização das empresas que estão sob o comando dela, como Nat Geo Kids, National Geographic, ESPN e Fox até 31 de março.

Já a plataforma de streaming da Globo, a Globoplay, estará com a programação de alguns títulos aberta por 30 dias. Grande parte do conteúdo é voltado para crianças, que estarão sem aulas por determinado período.

As liberações estão disponíveis desde o último fim de semana e a previsão é de que fiquem assim pelo menos até o fim do mês de março.

Demais informações devem ser solicitadas on-line ou por telefone, pelo assinante, às operadoras.