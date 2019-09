Oprah Winfrey levará seu espírito motivacional para uma turnê, no começo de 2020, a fim de promover um estilo de vida mais saudável. A apresentadora e chefe da rede de televisão OWN anunciou nesta quarta-feira, 4, em vídeo no Facebook, que a turnê Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus começará em 4 de janeiro em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).



Ela está trabalhando em conjunto com a WW (Weight Watchers Reimagined) para oferecer um dia inteiro de conversas sobre bem-estar durante sua passagem por nove cidades. O roteiro terminará em Denver no dia 7 de março. Oprah também fará paradas em Los Angeles, São Francisco, Atlanta, Dallas, Charlotte e Nova York, entre outras cidades norte-americanas.