Hoje e amanhã, a partir das 20h, no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes, apresentação da Orquestra 415 de Música Antiga com concerto dedicado aos contrastes sonoros entre Luzes e Sombras. A orquestra realiza um magnífico programa, escolhido cuidadosamente pelo maestro Augusto Pimenta, convidado deste mês na temporada 2019 do projeto. Segundo o maestro, a intenção é fazer um concerto pleno de contrastes, momentos extremamente vivos contrastando com momentos mais intimistas e até sombrios. Palácio das Artes fica na avenida Afonso Pena, no centro da capital.