O show mais grandioso da carreira até agora! É isso que prometem os integrantes da Orquestra Mineira de Rock - formada por três das principais bandas de rock autoral de Minas Gerais – Cartoon, Cálix e Somba, sobre o espetáculo que apresentarão no dia 22 de março, às 22h, no Km de Vantagens Hall. É a primeira vez do grupo na casa de shows.

Por isso, um repertório especial está sendo preparado: os grandes homenageados da noite serão o Clube da Esquina, Elvis Presley e Joe Cocker. Além disso, os artistas também apresentarão Beatles, Queen, Yes, Led Zepellin -, músicas autorais e eruditas.

“Estamos encarando como o maior show da história da OMR porque é a 1ª vez que produzimos algo assim, num lugar tão grande, na maior casa de BH que é o Km de Vantagens Hall. Além disso, este evento marca a entrada na orquestra da produtora Cadoro, representada pelo Carlos Alberto Xaulim, que passa a ser o empresário do grupo”, explica Khadhu Capanema, líder do Cartoon.

“Este show vem também para testar nosso potencial, tanto do ponto de vista artístico e criativo quanto de público. Até a onde podemos chegar? O que mais podemos crescer em termos de apresentação, de qualidade? Quem mais pode se interessar pela nossa música? Qual o nosso limite? São perguntas que esperamos que esse show venha responder”, comenta Renato Savassi, líder do Cálix.

“É uma expectativa muito grande para todos nós! Vai ser um show com mais arranjos novos, um lugar novo e tudo isso vai deixar admirado quem já viu nosso show e até mesmo quem nunca viu. Será mais surpreendente”, comemora Guilherme Castro, líder do Somba.

A ideia do grupo também é oferecer uma experiência diferente. “Este show tem muitos diferenciais: o próprio lugar em que as pessoas poderão ficar em pé, dançar, se divertir, descontrair, tomar uma cervejinha numa boa. Além disso, vão ter muitas novidades interessantes em relação ao cenário, ao som, entre outros”, explica Khadhu.

No palco, para se ter ideia, os 13 músicos dividem espaço com marimba de vidro, esraj, duas baterias, percussão, quatro guitarras, dois teclados, três baixos, entre outros. Uma grande estrutura para uma grande apresentação!

“No Km de Vantagens o público pode esperar o que a gente tem oferecido em todos os shows: um destaque da orquestra, mas não só a coisa coletiva da gente tocar todos juntos, os talentos individuais sendo destacados e surpreendendo. É assim que pretendemos impactar as pessoas com as surpresas que vamos apresentar”, comenta Renato.

“O público vai ver o rock que é nossa marca com um pouco mais de lirismo, do lúdico. Vamos apresentar um show novo, melhor em termos de repertório e esperamos que as pessoas gostem e se divirtam”, diz Guilherme.

Com a entrada da Cadoro, o projeto é levar o show para outras cidades. “Já temos uma viagem marcada para o meio do ano quando vamos tocar em um Festival em Guaçui (ES). E a ideia é essa, cair na estrada e apresentar nosso espetáculo em outras cidades de Minas e do Brasil”, conta Khadhu.

Os ingressos custam R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada) e estão à venda na bilheteria no Km de Vantagens Hall ou pelo site da T4F (https://bit.ly/2RVurXc)

Sobre a OMR

Tudo começou quando as bandas se reuniram para um show na Pampulha, em 1998. A ideia deu tão certo que transformou a OMR em um dos mais importantes e bem-sucedidos movimentos musicais do início dos anos 2000 no estado.

“Quando começamos a fazer show juntos, as três bandas tocando separadas, no final sempre fazíamos uma jam session, que foi aumentando gradativamente, tomando um rumo e uma forma completamente diferentes. O público encampou a ideia e isso acabou virando um projeto muito maior do que pensávamos”, explica Guilherme Castro, líder do Somba.

A Orquestra é formada por Renato Savassi, Sânzio Brandão, Marcelo Cioglia, Rufino Silvério, André Godoy, Khadhu Capanema, Khykho Garcia, Raphael Rocha, Bhydhu Capanema, Avelar Jr, Léo Dias, Guilherme Castro e André Mola.

SERVIÇO:



Show Orquestra Mineira de Rock



Data: 22 de março de 2019, sexta

Horário: 22h

Local: Km de Vantagens Hall

(Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – Savassi)

Classificação etária: livre

Ingressos: R$60 (inteira) R$30 (meia-entrada)

Venda online: https://bit.ly/2RVurXc

Facebook: https://www.facebook.com/orquestramineiraderock