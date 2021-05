A Orquestra Sesiminas Musicoop abre nesta quarta (26), às 20h, a tradicional série “Sempre às Quartas” com o concerto “Centenário Piazzolla”, em homenagem a um século de nascimento do compositor argentino.

A apresentação será no palco do Teatro Sesiminas (sem a presença do público), e terá transmissão, ao vivo, pelo canal do Youtube da Orquestra Sesiminas Musicoop.

O concerto conta com a participação do pianista Robério Molinari e traz composições de Astor Piazzolla, Alberto Ginastera (Buenos Aires), Wagner Tiso e Villa-Lobos. A regência e direção artística são de Felipe Magalhães.

“Nossa orquestra vai onde o povo está. Pátios de indústria, escolas, comunidades, creches, hospitais e asilos. Fora a inserção na cena artística mineira e nacional, com participação em eventos de envergadura e festivais internacionais. Tudo feito com qualidade, por um corpo estável e experiente de instrumentistas, de alto nível técnico”, se orgulha Marco Antônio Maia Drumond, maestro aposentado da orquestra, responsável por sua fundação, em 1986.

Felipe Magalhães, atual regente e diretor artístico da Sesiminas Musicoop, acrescenta que “uma orquestra que se propõe a fazer, desde a sua criação, a aproximação com públicos diversos, não pode se limitar a um tipo de repertório ou outro. Nesse sentido, abrir o ano homenageando Piazzolla, tem tudo a ver com a história da nossa orquestra. O artista argentino sintetiza o erudito e o popular de forma original. Na minha opinião, um dos compositores mais importantes da música latina no século XX”, afirma.