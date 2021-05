A Orquestra Opus iniciará, neste domingo (9), Dia das Mães, as comemorações pelos 15 anos do grupo, com uma apresentação do primeiro concerto da série 'Concertos Virtuais Tracbel', que acontecerá nos próximos meses de 2021. O acesso para a apresentação é gratuito pelo canal oficial do Grupo Tracbel no Youtube.

No concerto dedicado às mães, o convidado é o músico saxofonista Derico Sciotti, que vai se juntar a 22 instrumentistas, sob a regência do maestro Leonardo Cunha, diretor musical e fundador da Orquestra.

"Para a estreia da série, o maestro Leonardo Cunha preparou uma seleção especial para o repertório, trazendo canções que se comunicam com esta data especial. O público vai conferir as canções: Chega de Saudade; Falando de amor; Potpourri Tom Jobim; Gente Humilde; Apanhei-te Cavaquinho; Jazzin’ Orchestra; The Long and Winding Road; Eleanor Rigby; Here, there and everywhere; Carinhoso; Gatinha Manhosa; entre outras", informou a orquestra, em nota.

A série 'Concertos Virtuais Tracbel' é apresentada pelo Grupo Tracbel, por meio de recursos diretos. "Uma grande gratidão nos toma nesse momento e estamos ansiosos pelo momento de produzirmos os primeiros acordes, que certamente serão de muita emoção para todos nós. Podemos esperar espetáculos lindos, feitos com o maior carinho para toda a sociedade, que terá ainda a possibilidade de fazer sugestões ao longo da série", destacou o maestro Leonardo Cunha.

Orquestra Opus

A Orquestra Opus foi fundada em 2006 e, desde o primeiro espetáculo, conta com o patrocínio da Tracbel, seja via leis de incentivo ou via patrocínios diretos, por acreditar no poder transformador da música e na importância da cultura para o Brasil.

Nesses 15 anos de fundação, a Orquestra Opus realizou mais de 200 espetáculos por oito estados brasileiros, onde pôde fomentar a música orquestral, motivo que levou à criação do projeto 'Orquestrando Brasil', iniciado em 2006.

Além desses concertos onde busca democratizar a música de concerto com uma comunicação mais próxima do público, a Orquestra Opus começou a convidar artistas da MPB para realizar o projeto 'Orquestra OPUS convida'.

Com este projeto, realizou espetáculos com Milton Nascimento, Daniela Mercury, Ana Carolina, Fafá de Belém, Guilherme Arantes, Leo Jaime, Flávio Venturini, Sá & Guarabyra, Maria Gadú, Dado Villa-Lobos, Derico Sciotti, Sandra de Sá e Nando Reis, o que deu uma notoriedade e experiência nessa mistura de música popular com música erudita. Ao longo desses anos, a Orquestra Opus gravou 2 CDs e levou a música brasileira para outros países, como Alemanha, França e Peru.

Serviço:

'Concertos Virtuais Tracbel' - Especial Dia das Mães

Orquestra Opus convida Derico Sciotti

Dia 9 de maio, domingo, às 11h

Gratuito, no canal: https://bit.ly/3nIikxX

Informações: @orquestraopus

Leia mais:

Pesquisa revela que 1,3 mil municípios ficaram sem segunda dose contra a Covid esta semana

Covid-19: mortes seguem caindo lentamente, mas casos voltam a subir

Órgãos públicos pedem adiamento da nova política do WhatsApp