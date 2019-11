A Orquestra OPUS traz novamente aos palcos de Belo Horizonte o cantor e compositor Guilherme Arantes dentro do programa "Orquestrando o Brasil". A apresentação, que acontecerá nesta sexta-feira (22), no palco do Sesc Palladium, vem acompanhada com deliciosos hits e temas de novelas que atravessam gerações com muito sucesso.

O cantor paulista se une aos 22 músicos mineiros da orquestra, com a regência e arranjos do maestro, diretor musical e fundador da OPUS, Leonardo Cunha. São aguardados hits como Meu Mundo e nada mais, Cheia de Charme, Brincar de Viver, Êxtase, Planeta Água entre outros.



Serviço

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo Ingresso Rápido. Os valores variam entre R$ 45 (meia – Plateia II e III) e R$ 120 (inteira – Plateia I), 22 de novembro no Palco Sesc Palladium, às 21h.



(*) Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.