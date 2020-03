A Orquestra Ouro Preto completa 20 anos cheia de novidades. Para marcar a efeméride, o diretor artístico e regente titular Rodrigo Toffolo programou dez apresentações no Sesc Palladium, cada uma dedicada a um disco lançado pela formação orquestral. O primeiro concerto acontecerá no dia 21, com o repertório de “Latinidade”.



Em abril (dia 12) será a vez do “The Beatles”. “Quem Perguntou Por Mim: Milton Nascimento e Fernando Brant” é a apresentação do dia 3 de maio. Já em 7 de junho é a vez de “Oito Estações – Vivaldi e Piazzolla”. No mês seguinte, o Palladium recebe o concerto “Música Para Cinema”, no dia 12.



Agosto será a vez de “O Pequeno Príncipe”. O “Concerto para Cordas – Vivaldi” será apresentado em setembro. Em outubro, o teatro receberá o “The Beatles – Volume II. Em novembro, o lançamento do disco “Ritmos Brasileiros. E, encerrando a agenda de 2020 da série, o “Especial de Natal”, em dezembro.



Alceu Valença



Outra boa notícia é a continuidade do projeto “Valencianas”, ao lado do cantor e compositor pernambucano Alceu Valença. A segunda edição terá novas músicas no repertório e mais sucessos da poesia que mistura as ladeiras de Olinda, em Pernambuco, às ladeiras ouro-pretanas. Ao lado de Valença, a Orquestra fará uma turnê nacional lançando o CD e o DVD, gravados em janeiro deste ano em Portugal.



Beatles

Outro destaque é o lançamento do CD “Beatles II”. O segundo trabalho dedicado à discografia do quarteto de Liverpool terá uma turnê que percorrerá o interior de Minas Gerais. Nacionalmente, a orquestra se apresentará com os concertos “O Circo de Charles Chaplin”, “O Tom da Takai”, em companhia de Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, e “Tirando a Casaca”, parceria com o artista Antonio Nóbrega.



Ao longo de duas décadas, a Ouro Preto lançou 12 CDs. No Spotify, são mais de 12 milhões de reproduções, sendo cerca de 110 mil ouvintes mensais. No Instagram, são mais de 35 mil seguidores. As redes sociais ainda contam com mais de 46 mil fãs no Facebook. No YouTube, a Orquestra também registra números expressivos. São mais de 30 milhões de reproduções nos vídeos da formação orquestral.



Os trabalhos fonográficos da orquestra já renderam condecorações como o Prêmio da Música Brasileira, como melhor álbum de MPB de 2014, por Valencianas”. O álbum “Latinidade” foi indicado ao Grammy Latino.