Nesta sexta-feira (21), a Orquestra Ouro Preto (OOP) encerra a temporada 2018 com “O Pequeno Príncipe”, espetáculo que mescla teatro de bonecos com música clássica. É a última apresentação do ano que marcou as comemorações de 18 anos do grupo.

A reapresentação da adaptação do clássico de Exupéry será realizada atendendo a pedidos do público. Serão duas sessões: 19h e 21h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium (r. Rio de Janeiro, 1.046, Centro).

A apresentação das 21h30 receberá 200 crianças convidadas de creches, ONGs, escolas e instituições sociais de BH. Ingressos de R$ 8 a R$ 50 em ingressorapido.com.br.

