A Orquestra Ouro Preto realiza neste sábado (27) uma homenagem ao cantor e compositor Vander Lee (1966-2016), em concerto especial com participação de Laura Catarina e Marcos Catarina, filha e irmão do músico mineiro.

O concerto foi gravado recentemente tendo como cenário a Serra da Piedade, em Caeté, e será transmitido, gratuitamente, a partir das 20h30 no canal da Orquestra no YouTube.

Sob a regência do Maestro Rodrigo Toffolo, o trabalho resgata um dos discos mais emblemáticos da carreira de Vander Lee, "No Balanço do Balaio". Os sambas bem-humorados e as baladas românticas que compõem o álbum ganham versões orquestradas, com arranjos assinados por Marcelo Ramos.